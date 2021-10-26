Так, суд принял окончательное решение. Правда, у сторон есть право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Важно Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму,

– говорится в постановлении.

Почему "скифское золото" оказалось в Нидерландах

Коллекцию "скифского золота" из четырех крымских музеев увезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это произошло в начале февраля 2014 года, то есть до того, как Россия оккупировала Крым.

Выставка продлилась до августа 2014 года, однако ценности оставили в Нидерландах. В 2016 году суд принял решение вернуть экспозиции Украине, однако представители крымских музеев подали апелляцию.

Судебная волокита длилась несколько лет. Однако 26 октября 2021 года суд постановил вернуть артефакты.

Обратите внимание! "Скифское золото" – это около 2 тысяч артефактов из 4 крымских музеев. Кроме золотых есть изделия из дерева, бронзы и керамики. Стоимость экспонатов составляет 1 миллион евро.