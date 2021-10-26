Так, суд принял окончательное решение. Правда, у сторон есть право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
Важно Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине
Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму,
– говорится в постановлении.
Почему "скифское золото" оказалось в Нидерландах
Коллекцию "скифского золота" из четырех крымских музеев увезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это произошло в начале февраля 2014 года, то есть до того, как Россия оккупировала Крым.
Выставка продлилась до августа 2014 года, однако ценности оставили в Нидерландах. В 2016 году суд принял решение вернуть экспозиции Украине, однако представители крымских музеев подали апелляцию.
Судебная волокита длилась несколько лет. Однако 26 октября 2021 года суд постановил вернуть артефакты.