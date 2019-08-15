Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта

Тільки від часів розпаду Радянського Союзу Росія взяла участь у понад 10 військових конфліктах, зокрема, в Україні та Сирії. Про військові злочини держави-агресора та як викривають бойовиків, підрозділи та техніку на Донбасі – розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти "ІнформНапалм" Михайлом Макаруком.

З чого ви починали? Звідки брали інформацію?

– Зазначу, що ми маємо людей, які довіряють нашій спільноті і вони передають нам певного роду розслідування, різні матеріали, відеозйомку безпосередньо з окупованих територій.

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– Наша спільнота є міжнародною, ми маємо представників у більш ніж 17 країн світу. – Нам допомагав "добрий дядько" Google, в якому ми знаходили відкриту інформацію, а фотографії та відео знімали самі та показували всім.

Що таке Inform Napalm? Це волонтерський проект з інформування людей про російсько-терористичну агресію проти України. Ці матеріали також перекладають десятками мов світу.

Скільки ви вже ідентифікували бойовиків та підрозділів РФ на території України?

– Ми говоримо про 108 військових підрозділів в Україні і це тільки окуповані регіони Донбасу. загалом, військові частини розміщені на широкій географії – від курильських островів до військової частини, які знаходяться в Придністров'ї, окупованій частині Молдови.

– Російська армія використовує Донбас як базовий центральний полігон для відпрацювання своїх військових можливостей та новітньої техніки.

Які ваші найбільші розслідування у викритті російських військових? Чи мало це наслідки для Росії?

– Я, напевно, можу з гордістю сказати, що це – ідентифікація 54 зразків найновітнішого російського озброєння, яке було на Донбасі. Наприклад, комплекси радіоелектронної боротьби та розвідки, які коштують десятки мільйонів доларів, зокрема "Краснуха", "Торн", "Житель", "Борисоглебск", "Ртуть-БМ" тощо.



"Ртуть-БМ"

– Спершу ми моніторимо соцмережі, дивимося профілі бойовиків і знаходимо цікаву фотографію, де стоїть російський військовий на фоні якоїсь невідомої техніки і потім робимо детальний аналіз. Перше, що ми маємо визначити, це геолокація. Зазначу, що ми виставляємо те чи інше наше дослідження лише якщо стовідсоткового впевнені.

До прикладу, нещодавно на одній фотографії ми помітили вдалечині заводські труби на танку. Ми почали виясняти, де такі труби використовуються, з’ясувалося – на теплоелектростанції. Потім ми почали дивитися ландшафти і тоді вже точно визначили, що ці новітні модифікації танків Т-72 перебували за 18 кілометрів від Станиці Луганської,

– розповів Макарук.

– В нашій базі є абсолютно всі геральдичні символи всіх військових частин. Це не було так легко, як здається на перших погляд, оскільки деякі з них є досить нерозповсюдженими або взагалі закритими.

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– Також доволі часто росіяни публікують документи та грамоти. Загалом у Росії йде тенденція до такого отупіння населення. Вони просто хочуть похвалитися, що мають медальку чи наказ про нагородження. Зрозумійте, що в Росії кадровий голод. Спочатку це було піднесення російської армії, а згодом пішло отупіння населення. І це така державна політика.



Бойовики часто публікують фото з Донбасу в соцмережі

– Мене часто запитують, коли розпочнеться глобальна війна? Я можу вам сказати з впевненістю через 2 тижні після того, як в Росії відключать VPN-сервіс. Тобто вони технічно вже готові, але просто чекають команди.

Якими викриттями ви найбільше пишаєтеся?

– По "Боїнгу" були важливі викриття, але це варто було робити. Ми стали першими, хто почав розбивати міф російської пропаганди про можливий український "БУК", якого там не могло бути.

Тому я пишаюся, що, коли весь світ дивився на групу Bellingcat, ми першими встановили всі три цифри цієї установки, яка збивала "БУК" і показали її на весь світ. Ми перші розвіяли міф, коли Росія сказала, що не може мати записи з їхніх радарів з аеродрому "Мілерова". Ми показали фотографії цього аеродрому, показали всі чотири типи радіолокаційних систем і навіть інфографічно зобразили, який радіус дії вони відслідковували,

– відповів Макарук.

– Ми відслідкували учасників тих подій, зокрема, того самого Дубінського, який зараз дуже добре живе собі в Краснодарському краї у своєму маєтку. Дубінський – це офіцер головного управління розвідки РФ, який прибув на території України за 2 роки до початку бойових дій. Він вдавав з себе такого алкоголіка, який жив у своєї мами, і коли Гіркін прибув до України він за два дні сформував всю розвідку і план.



Сергій Дубінський "Хмурий"

– Згодом він керував проект щодо створення правової системи "ДНР", він заганяв "Боїнг" і був тією людиною, яка відповідала за його швидку евакуацію.

У вас безліч розслідувань, ідентифіковано тисячі бойовиків і підрозділів, багато підтверджень тощо. Чи це щось дає?

– Ми пишаємося тим, що за цей часом почали співпрацювати з Міністерством юстиції України. Ми ж волонтери, а не юристи. Мін’юст використовує нашу базу даних як один з головних базисів для обвинувальних актів України проти РФ. Проти боротьби з пропагандистською машиною Росії ми можемо протиставити лише одне – правду і факти. І цим ми їх наказуємо.