Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что систематическое уничтожение вражеских комплексов и инфраструктуры не позволяет оккупантам наращивать плотность одновременных ударов.

Охота на пусковые установки и радары

Только с середины сентября по октябрь украинские бойцы уничтожили 8 пусковых установок комплекса С-400. Кроме того, Силы обороны систематически ведут охоту на оперативно-тактические комплексы "Искандер" и вражеские радиолокационные системы, что делает невозможным быстрое и скоординированное наведение баллистического вооружения.

Параллельно Украина наращивает возможности собственной истребительной авиации, которая в настоящее время перехватывает 55–60 % реактивных беспилотников противника. Важным подкреплением стал визит руководства американской компании Lockheed Martin в Киев.

В ходе встреч специалисты обсудили организацию технического обслуживания истребителей F-16 непосредственно в Украине. Договоренности также предусматривают регулярные поставки ракет и боеприпасов для авиационных пушек, что существенно ускорит восстановление и боевую готовность самолетов.

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Дипломатические маневры и намерения США

Аналитик также обратил внимание на визиты спецпредставителя США Уиткоффа в Москву. По мнению эксперта, американская сторона сейчас руководствуется прежде всего экономическими расчетами, надеясь смягчением ограничений побудить Путина прекратить военные действия.

Нужно понимать, что за формой нельзя упускать суть. США действуют в рамках парадигмы, согласно которой экономическая логика может доминировать, и благодаря ослаблению ограничений против путинского режима можно заставить Путина пойти на деэскалацию. Они концентрируются на собственных бизнес-целях, абстрагируясь от бомбардировок украинских городов,

– говорит Александр Мусиенко.

В то же время европейские партнеры во время саммита в Норвегии с участием президента Финляндии Александра Стубба выразили непоколебимую солидарность с Киевом. Украина последовательно отстаивает вариант прекращения огня по линии фронта как основу для будущего диалога, тогда как Москва продолжает выдвигать ультиматумы полной капитуляции.