Воскресение Христово, как самый большой праздник в году, охватывает 2 недели в календаре: одну подготовительную и одну неделю празднования после дня Пасхи. 24 Канал подробнее рассказывает об этапах празднования Пасхи.

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Сколько дней празднуют Пасху

Неделю после Пасхи называют Светлой. В это время верующим разрешено есть мясные и молочные продукты, нет традиционного для православной церкви поста в среду и пятницу.

Празднование Пасхи длится 7 дней и имеет определенную обрядность на каждый день Светлой седмицы.

Например, понедельник называют Поливальным, поскольку в обычае обливаться водой. Издавна считалось, что вода в Пасхальный понедельник становится целебной и оздоравливает людей. Сейчас такой украинский обычай сохранился в основном в западном регионе Украины.

А четверг называется Навская Пасха, в этот день чтят память умерших. Также отдают дань уважения умершим в Радоницу – воскресенье после Пасхи. В народе этот день также называют Проводы или Гробки.

В какие даты празднуем

В 2024 году Украинская православная церковь празднует Пасху 5 мая. Соответственно, празднование Светлой недели продлится до 12 мая.

Заметьте. Дата праздника не является постоянной и каждый конкретный год вычисляется по лунно-солнечному календарю. Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Подробнее об этом мы писали здесь.