Президент пообщался с журналистами. Он сообщил, что Украина получит от партнеров не только Patriot, а также десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" и ракет.

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Еще более двух десятков

В то же время Зеленский отметил, что для полного закрытия неба нам нужно еще 25 систем "Патриот". Он подчеркнул, что этот ЗРК является высшим звеном в нашей системе ПВО, поскольку способен сбивать баллистические ракеты.

Европа нам дала все что могли с ПВО. Есть еще несколько стран, которые могут дать, и мы над этим работаем – имеем положительные сигналы,

– сказал президент.