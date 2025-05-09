Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что Путин фактически держит Россию в состоянии постоянного напряжения и регулярно начинает войны. Также он уничтожил тамошнюю оппозицию.

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Какой была самая большая ошибка Путина

Как отметил Бреттон-Гордон, конечно, что Путин не хочет, чтобы его 25-летнее пребывание у власти закончилось катастрофой. Но он уверенно к этому приближается.

Экономическая ситуация в России существенно ухудшается. Если цены на нефть в течение длительного времени будут низкими, то, как убежден британский полковник, жить там будет невыносимо. Могут даже начаться проблемы с продуктами.

Путин много лет заявлял, что хочет восстановить СССР. Захватить некоторые территории и провозгласить их российскими. Маловероятно, что он достигнет успеха. Путин может потерпеть большое поражение. Он ответственен за все смерти и разрушение российской экономики. Диктатор-неудачник, вероятно, не проживет достаточно долго, чтобы получать пенсию,

– сказал Бреттон-Гордон.

Самой большой ошибкой Путина за 25 лет его правления стала полномасштабная война против Украины. Тут, конечно, есть и вина Запада, который должен был действовать жестче еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Когда россияне вторглись в Крым в 2014 году, мы должны были действовать гораздо быстрее и решительнее. Путин не должен был воспринять это как зеленый свет и продолжить агрессию. История не будет хорошо оценивать Путина за его незаконное вторжение, многочисленные смерти и ужасные разрушения, которые произошли в Украине из-за России,

– подчеркнул британский полковник.

Напомним, 9 мая во Львов прибыли министры иностранных дел и дипломаты европейских стран. Они начали специальный трибунал, который будет рассматривать военные преступления России.