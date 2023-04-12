С октября 2022 года в рамках развертывания так называемой региональной группировки войск и после совместной летно-тактической учебы ВС России разместили в Беларуси авиационную группировку. Мониторинговая группа рассказала, что она включает.

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Какая авиация находится на аэродромах Беларуси

Бомбардировщики: 6 единиц Су-34 и 2 – Су-24МР (находятся на аэродроме "Барановичи").

Истребители: 4 Су-30 и Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС России (находятся на аэродроме "Барановичи").

Вертолеты: 12 единиц Ми-8 и Ми-24 (находятся на аэродроме "Мачулищи").

Есть ли среди них носители "Кинжалов"

Носителей Кинжалов Среди этой авиации нет. Напомним, что носителями этих ракет являются самолеты: МиГ-31К и Ту-22М.

К слову, последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами" с территории Беларуси еще зимой. В настоящее время все обстрелы страна-агрессорка проводит со своей территории.

Авиационная группировка врага в Беларуси существенно сократилась

6 апреля авиационная группировка сил России в Беларуси существенно сократилась. В частности, из Беларуси куда-то исчезли 3 истребителя-перехватчика МиГ-31К и 2 истребителя Су-30СМ.

А 2 марта самолет дальнего радиолокационного слежения А-50У после полученных повреждений "улетел" на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге.