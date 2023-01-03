Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" 30 декабря 2022 года объявила, что завершила изготовление модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. После этого самолеты должны пройти весь требуемый комплекс испытаний.

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Россияне начали производить самолеты из советских остатков

В Defense Expres объяснили, что специфика ситуации в том, что первый из двух Ту-160М – строевой бомбардировщик из состава "ВКС РФ", а вот второй – изготовлен из комплектующих, которые остались еще со времен СССР.

За 2022 год российская ОАК отчиталась о передаче уже двух Ту-160, изготовленных из советских "заготовок". На обозначение этого специфического процесса россияне уже придумали слово в рамках своего "воспроизводства".

В России хотят увеличить флот своей стратегической авиации. Но поскольку проект по разработке перспективного бомбардировщика под индексом "ПАК ДА" провалился, страна-агрессорка решила выбрать Ту-160М как "более простой" для реализации вариант. Однако сейчас россиянам нужно буквально "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160, так что оккупанты решили использовать "заготовки", стоящие на заводских стапелях еще со времен СССР.

Оккупанты затеяли это еще в 2021 году

В открытых источниках нет данных, на какое ориентировочное количество "бортов" у россиян есть "заготовки". Однако в декабре 2022 года в открытых источниках появилось указание, позволяющее утверждать – агрессоры могли начать также достройку шести бомбардировщиков Ту-22М3, работы по которым были приостановлены в 1993 году, потому что денег тогда не было. Это уже готовые планеры, которые не успели поставить двигатели и бортовую электронику.

Интересно, что минобороны России и Казанский авиазавод начали переговоры о достройке этих самолетов еще в 2021 году. Однако тогда переговоры затянулись из-за того, что было непонятно, как оценивать стоимость самолетов и где взять двигатели.

Сама история о производстве бомбардировщиков из комплектующих как минимум 30-летней давности может выглядеть гротескно. Но сами россияне могут считать это относительно быстрым и надежным способом пополнить парк своей стратегической авиации, где средний возраст бортов исчисляется в диапазоне 30 – 40 лет.

– говорится в сообщении.

В ГУР МО считают, что количество фактически боеготовых самолетов России может рассчитываться на уровне 60% от заявленного "на бумаге" показателя.