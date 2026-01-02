В Deep State проанализировали, сколько украинской территории оккупировали россияне за 2025 год
- В DeepState проанализировали, сколько украинской территории россияне оккупировали за 2025 год.
- По итогам враг оккупировал территории, что составляет около 0,72% от общей площади Украины.
Россия не прекращает захватнической войны. По данным аналитического проекта DeepState, за 2025 год вражеская армия оккупировала более 4 тысяч квадратных километров украинской территории.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Сколько россияне оккупировали?
По итогам 2025 года российские войска оккупировали 4 336 квадратных километров украинской территории.
Это примерно 0.72% от всей территории Украины. Всего же с 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километров или же 1.23% от всей территории. По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Там также опубликовали статистику по оккупации по областям.
- Днепропетровская – 0.6% (за последний год +0.6),
- Сумская – 1.0% (+1)
- Харьковская – 4.7% (+1.3)
- Херсонская – 72% (-)
- Запорожская – 74.8% (+2.1)
- Донецкая – 78.1% (+10.6)
- Луганская – 99.6% (+0.6)
Аналитики отмечают, что в сравнение с 2022-м за 3 года ситуация изменилась следующим образом:
- Днепропетровская: 0% – 0.6%
- Сумская: 0% – 1%
- Харьковская: 1.9% – 4.7%
- Херсонская: 72% – 72%
- Запорожская: 72.8% – 74.8%
- Донецкая: 56.7% – 78.1%
- Луганская: 97.9% – 99.6%
В DeepState указывают, что всего же, 116 165 квадратных километров украинской земли оккупировано. Это 19.25% от всей территории, или каждый 5-й квадратный километр. Крым без изменений на 100% оккупирован. А процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области роли не играет в цифрах.
Ситуация на фронте: последние новости
В конце декабря аналитики писали, что враг продвинулся вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде.
Перед этим там информировали, что россияне оккупировали Звановку, а также продвинулись вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке.
По состоянию на утро 2 января согласно данным Генштаба, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.