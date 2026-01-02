В Deep State проаналізували, скільки української території окупували росіяни за 2025 рік
- В DeepState проаналізували, скільки української території росіяни окупували за 2025 рік.
- За підсумками ворог окупував території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.
Росія не припиняє загарбницької війни. За даними аналітичного проєкту DeepState, за 2025 рік ворожа армія окупувала понад 4 тисячі квадратних кілометрів української території.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою
Скільки росіяни окупували?
За підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території.
Це приблизно 0.72% від усієї території України. Всього ж з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 квадратних кілометрів або ж 1.23% від усієї території. У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України,
– йдеться в повідомленні.
Там також опублікували статистику щодо окупації по областях.
- Дніпропетровська – 0.6% (за останній рік +0.6),
- Сумська – 1.0% (+1)
- Харківська – 4.7% (+1.3)
- Херсонська – 72% (-)
- Запорізька – 74.8% (+2.1)
- Донецька – 78.1% (+10.6)
- Луганська – 99.6% (+0.6)
Аналітики зазначають, що в порівняння з 2022-м за 3 роки ситуація змінилася наступним чином:
- Дніпропетровська: 0% – 0.6%
- Сумська: 0% – 1%
- Харківська: 1.9% – 4.7%
- Херсонська: 72% – 72%
- Запорізька: 72.8% – 74.8%
- Донецька: 56.7% – 78.1%
- Луганська: 97.9% – 99.6%
В DeepState вказують, що всього ж, 116 165 квадратних кілометрів української землі окуповано. Це 19.25% від усієї території, або кожен 5-й квадратний кілометр. Крим без змін на 100% окупований. А відсоток окупованої на Кінбурнській косі Миколаївської області ролі не грає у цифрах.
Ситуація на фронті: останні новини
Наприкінці грудня аналітики писали, що ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді.
Перед цим там інформували, що росіяни окупували Званівку, а також просунули поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці.
Станом на ранок 2 січня згідно з даними Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.