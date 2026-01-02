Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Скільки росіяни окупували?

За підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території.

Це приблизно 0.72% від усієї території України. Всього ж з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 квадратних кілометрів або ж 1.23% від усієї території. У порівнянні з попередніми роками, 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України,

– йдеться в повідомленні.

Там також опублікували статистику щодо окупації по областях.

Дніпропетровська – 0.6% (за останній рік +0.6),

Сумська – 1.0% (+1)

Харківська – 4.7% (+1.3)

Херсонська – 72% (-)

Запорізька – 74.8% (+2.1)

Донецька – 78.1% (+10.6)

Луганська – 99.6% (+0.6)

Аналітики зазначають, що в порівняння з 2022-м за 3 роки ситуація змінилася наступним чином:

Дніпропетровська: 0% – 0.6%

Сумська: 0% – 1%

Харківська: 1.9% – 4.7%

Херсонська: 72% – 72%

Запорізька: 72.8% – 74.8%

Донецька: 56.7% – 78.1%

Луганська: 97.9% – 99.6%

В DeepState вказують, що всього ж, 116 165 квадратних кілометрів української землі окуповано. Це 19.25% від усієї території, або кожен 5-й квадратний кілометр. Крим без змін на 100% окупований. А відсоток окупованої на Кінбурнській косі Миколаївської області ролі не грає у цифрах.

