Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Сколько россияне оккупировали?

По итогам 2025 года российские войска оккупировали 4 336 квадратных километров украинской территории.

Это примерно 0.72% от всей территории Украины. Всего же с 1 января 2023 по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километров или же 1.23% от всей территории. По сравнению с предыдущими годами, 2025-й был действительно сложным для Сил Обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Там также опубликовали статистику по оккупации по областям.

Днепропетровская – 0.6% (за последний год +0.6),

Сумская – 1.0% (+1)

Харьковская – 4.7% (+1.3)

Херсонская – 72% (-)

Запорожская – 74.8% (+2.1)

Донецкая – 78.1% (+10.6)

Луганская – 99.6% (+0.6)

Аналитики отмечают, что в сравнение с 2022-м за 3 года ситуация изменилась следующим образом:

Днепропетровская: 0% – 0.6%

Сумская: 0% – 1%

Харьковская: 1.9% – 4.7%

Херсонская: 72% – 72%

Запорожская: 72.8% – 74.8%

Донецкая: 56.7% – 78.1%

Луганская: 97.9% – 99.6%

В DeepState указывают, что всего же, 116 165 квадратных километров украинской земли оккупировано. Это 19.25% от всей территории, или каждый 5-й квадратный километр. Крым без изменений на 100% оккупирован. А процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области роли не играет в цифрах.

Ситуация на фронте: последние новости