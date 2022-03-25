В то же время почти половина граждан говорит исключительно по-украински (с 44% их количество выросло до 48%). Опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

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Исследователи констатировали постоянное уменьшение русскоговорящего сегмента украинцев.

Если в 2012 русскоязычных украинцев было около 40%, в конце 2021 – 26%, то уже к началу войны – их всего 18%,

– говорится в опросе.

В то же время многие украинцы (с 15 до 32%) перешли в сегмент «двуязычных», которые общаются и на украинском, и на русском в жизни.

Специалисты говорят, что процесс перехода на другой язык общения нуждается в определенной адаптации. Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоговорящих – треть.

К слову, за время войны России с Украиной многие граждане поняли, какой является РФ. Именно поэтому некоторые знаменитости категорически отказались говорить на языке оккупанта, который был для них родным всю жизнь. Кто перешел на украинский – читайте в статье.

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