Количество украинцев, которые готовы вакцинироваться от COVID-19 растет, но большинство – проти
Все больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, однако больше половины все еще не хотят делать прививки. Основной причиной отказа люди называют еще недостаточно проверенные вакцины.
Источник:КМИС
О готовности украинцев сделать прививку от COVID-19 и причинах отказов от вакцинации свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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Готовы ли украинцы делать прививку в ближайшие месяцы
- 43% опрошенных ответили, что готовы;
- 52,2% – не готовы вакцинироваться.
Готовы ли украинцы делать прививку от коронавируса / Инфографика КМИС
По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилось на 10% (с 33% до 43%), а неготовых – уменьшилось на 9% (с 62% до 52%).
Как ситуация зависит от места жительства
Больше всего людей, которые не готовы вакцинироваться, в южных и восточных регионах (54% и 55%), несколько меньше – в Центре и на Западе (51% и 50%)
Зато больше всего тех, кто готов к прививке, в западных областях (47%), несколько меньше в центральных (44%). Среди жителей Юга и Востока Украины готовы вакцинироваться 39%.
Как готовность к прививке зависит от места проживания / Инфографика КМИС
Как меняется ответ в зависимости от возраста
- больше тех, кто не готов вакцинироваться среди людей в возрасте 30 – 39 лет (63%), меньше всего – среди пожилых людей, старше 60 лет (41%);
- больше тех, кто готов вакцинироваться – среди пожилых людей, старше 60 лет (53%), меньше всего – среди людей в возрасте 30 – 39 лет (31%).
Как готовность к прививке зависит от возраста / Инфографика КМИС
Почему опрошенные не готовы вакцинироваться
- вакцины еще недостаточно проверены – 40%;
- не доверяют вакцинам, которые сейчас есть в Украине – 33%;
- последствия от вакцины могут быть хуже, чем от коронавируса – 29%;
- не доверяют любой вакцине – 17%.
Почему украинцы не хотят делать прививки от коронавируса / Инфографика КМИС
Что известно об опросеЕго на протяжении 13 – 15 апреля проводил КМИС. Путем телефонных интервью опросили 2001 респондентов старше 18 лет из всех территорий, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 2,4%.
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