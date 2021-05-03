Все больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, однако больше половины все еще не хотят делать прививки. Основной причиной отказа люди называют еще недостаточно проверенные вакцины.

О готовности украинцев сделать прививку от COVID-19 и причинах отказов от вакцинации свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Готовы ли украинцы делать прививку в ближайшие месяцы

43% опрошенных ответили, что готовы;

52,2% – не готовы вакцинироваться.



Готовы ли украинцы делать прививку от коронавируса / Инфографика КМИС

По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилось на 10% (с 33% до 43%), а неготовых – уменьшилось на 9% (с 62% до 52%).

Как ситуация зависит от места жительства

Больше всего людей, которые не готовы вакцинироваться, в южных и восточных регионах (54% и 55%), несколько меньше – в Центре и на Западе (51% и 50%)

Зато больше всего тех, кто готов к прививке, в западных областях (47%), несколько меньше в центральных (44%). Среди жителей Юга и Востока Украины готовы вакцинироваться 39%.



Как готовность к прививке зависит от места проживания / Инфографика КМИС

Как меняется ответ в зависимости от возраста

больше тех, кто не готов вакцинироваться среди людей в возрасте 30 – 39 лет (63%), меньше всего – среди пожилых людей, старше 60 лет (41%);

вакцинироваться среди людей в возрасте 30 – 39 лет (63%), меньше всего – среди пожилых людей, старше 60 лет (41%); больше тех, кто готов вакцинироваться – среди пожилых людей, старше 60 лет (53%), меньше всего – среди людей в возрасте 30 – 39 лет (31%).



Как готовность к прививке зависит от возраста / Инфографика КМИС

Почему опрошенные не готовы вакцинироваться

вакцины еще недостаточно проверены – 40%;

не доверяют вакцинам, которые сейчас есть в Украине – 33%;

последствия от вакцины могут быть хуже, чем от коронавируса – 29%;

не доверяют любой вакцине – 17%.



Почему украинцы не хотят делать прививки от коронавируса / Инфографика КМИС