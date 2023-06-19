Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Они пролили свет на то, сколько наших земляков стремятся к изменениям как президента, так и остальных органов власти.

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Хотят сменить власть, но не президента

Результаты опроса демонстрируют, что большинство украинцев – говорится о 73% – выступают за обновление центральных властей.

Интересно, что больше всего стремятся обновлений в Верховной Раде. За это отдали свой голос 69% респондентов.

За это отдали свой голос 69% респондентов. Если говорить о смене Правительства, то за это выступают 47% опрошенных.

то за это выступают 47% опрошенных. А вот президента Украины после победы в войне, развязанной Россией, хотят сменить менее четверти опрошенных. Речь идет о 23% респондентов.



Украинцы больше всего хотят перемен в центральной власти / Скриншот

Украинцы объединились ради победы

Исполнительный директор КМИС Антон Грушевицкий отметил, что Украина – яркий пример "эффекта сплачивания вокруг флага". По его словам, перед началом 2022 года поддержка действий центральных властей постепенно шла на убыль. Впрочем, начало широкомасштабного вторжения позволило населению "расставить приоритеты". Сейчас мы наблюдаем высокую поддержку действий властей. Люди делают все для того, чтобы добиться победы.

Вместе с этим это не снимает желание украинцев к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях. Кроме президента Владимира Зеленского, запрос на обновление парламента и правительства ощутим. Украинцы сплотились для отпора врагу, но не означает "закрыть глаза" на злоупотребление или некомпетентность определенных политиков или чиновников,

– отметил он.

Грушевицкий отметил, что не было вопроса, который бы касался судебной и прокурорской системы. Но, по его словам, "еще больший запрос, очевидно", касается именно их. Ведь к этим структурам уровень доверия самый низкий.

Он выразил надежду, что представители разных ветвей власти осознают, какие сейчас настроения у украинцев. И что после нашей победы государство сможет "пойти по пути очищения и развития обновленных эффективных институтов".