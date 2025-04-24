Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Сколько гражданских украинцев погибло с начала войны

Шмыгаль отметил, что Россия ежедневно наносит удары по гражданским городам и селам Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения оккупанты уже убили около 13 тысяч гражданских. Среди них – 618 детей.

Кроме того, Россия осуществила 1 700 атак на школы, более 780 атак – на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику.

Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами за вызванные разрушения. Мы стремимся, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство России,

– подчеркнул Шмыгаль.

Стоит отметить, что во время массированной атаки 24 апреля Россия убила 8 украинцев в Киеве. Среди жертв двое детей из одной семьи. Кроме того, в результате террористической атаки десятки людей получили ранения, более 40 пострадавших – госпитализированы.

Жестоко оккупанты били и по Харькову. Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано 24 удара ракетами и дронами. К счастью, удалось избежать большого количества пострадавших. Ранения получили только 2 человека.