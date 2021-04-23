Сколько украинцев пошли бы на ликвидацию Чернобыльской аварии: данные опроса
Если бы в Украине произошла трагедия, подобная Чернобыльской, то добровольно ликвидировать ее последствия пошла бы почти треть населения. Не согласились бы на это 54,8% опрошенных.
Источник:Active Group
Детали опроса
76% украинцев сказали, что знают, какое событие произошло 26 апреля 1986 года. Они вспомнили взрыв на ЧАЭС без подсказок.
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Интересно, что готовность ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС высказывали преимущественно люди старшего возраста, 50 – 60+ лет. Процент желающих среди опрошенных в возрасте 18 – 29 лет – меньше.
В то же время максимума готовность достигает в возрастной категории 50 – 59 лет.
Что повлекло катастрофу
- 48,2% населения считают, что сработал человеческий фактор;
- 40,3% – недостатки работы реактора РБМК-1000;
- 27,8% – советская система управления народным хозяйством;
- 11,3% – не плата за технический прогресс;
- 3,4% – другое;
Что известно об опросе
Исследования проводили 20 – 21 марта 2021 года методом CATI. География: вся территория Украины за исключением оккупированных регионов. Всего опросили 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.
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