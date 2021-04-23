Если бы в Украине произошла трагедия, подобная Чернобыльской, то добровольно ликвидировать ее последствия пошла бы почти треть населения. Не согласились бы на это 54,8% опрошенных.

Детали опроса

76% украинцев сказали, что знают, какое событие произошло 26 апреля 1986 года. Они вспомнили взрыв на ЧАЭС без подсказок.

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Интересно, что готовность ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС высказывали преимущественно люди старшего возраста, 50 – 60+ лет. Процент желающих среди опрошенных в возрасте 18 – 29 лет – меньше.

В то же время максимума готовность достигает в возрастной категории 50 – 59 лет.

Что повлекло катастрофу

48,2% населения считают, что сработал человеческий фактор;

40,3% – недостатки работы реактора РБМК-1000;

27,8% – советская система управления народным хозяйством;

11,3% – не плата за технический прогресс;

3,4% – другое;

Что известно об опросе

Исследования проводили 20 – 21 марта 2021 года методом CATI. География: вся территория Украины за исключением оккупированных регионов. Всего опросили 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.

Обратите внимание! 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Катастрофу вызвали два тепловых взрыва и дальнейшие разрушения четвертого энергоблока. В результате 600 тысяч человек получили радиоактивные поражения.

Главное о Чернобыльской катастрофе / Инфографика 24 канала