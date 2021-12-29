Когда украинцы празднуют Рождество
7 января отмечают рождение Иисуса Христа 67% украинцев. В то же время, 25 декабря в Украине мало людей празднуют Рождество.
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Так, только 3% христиан празднуют Рождество по григорианскому календарю. В то же время, 21% украинцев отмечают праздник дважды.
За последние два года практически не изменились традиции празднования Рождества,
– отметили в опросе.
Что известно об опросеИсследования провели фонд Демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова на протяжении 17 – 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. В целом опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.
Как поставить рождественскую елку, чтобы избежать возгорания: советы от ГСЧС
- Дерево следует установить на твердое основание, чтобы оно не опрокинулось;
- перед украшением гирляндами, проверьте их на цельность;
- включив гирлянду в сеть, убедитесь, что она не нагревается, а все диоды работают;
- не украшайте елку легковоспламеняющимися материалами;
- если дерево загорелось, то следует обесточить квартиру, а елку накрыть мокрой тканью.
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