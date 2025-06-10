Оккупантам удается продвигаться медленно, ценой больших потерь. Издание Válasz Online поинтересовалось у Владимира Зеленского, сколько еще времени Украина может продержаться при текущей интенсивности боевых действий и обстрелов, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Глава государства отметил, что это сложный вопрос, ведь никто не пытался выяснить, сколько еще способны выдержать украинцы.

Он отметил, что Украина уже вчера хотела бы закончить войну, каждый день для нее является тяжелым. И год назад уже было трудно из-за потерь.

Мировые лидеры, конечно, могут думать о том, сколько еще выдержит Украина, но мы ожидаем от мира другого – чтобы он остановил Путина,

– заявил Зеленский.

По словам политика, США могли бы ввести санкции, а Европа бы найти способ повлиять на Китай.

Зеленский подчеркнул, что не следует ждать, сколько еще украинцы смогут сопротивляться.

Никто не должен просто сидеть и ждать, потому что мы имеем дело с ситуацией, которая вполне может стать переходом к Третьей мировой войне,

– подчеркнул он.

Президент заявил, что нужно ежедневно работать, коммуницировать с сильными государствами, которые санкциями и разрывом экономических связей могут сдержать российскую экономику.