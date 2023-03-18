В интервью 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что обучение пилотов и инженеров – "это очень сложный вопрос".

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Сколько времени нужно на освоение F-16

По словам Игната, украинские пилоты смогут овладеть всеми типами вооружения на F-16 примерно за полгода. Для учений Воздушные Силы отобрали самых способных пилотов со знанием английского языка, имеющих боевой опыт, сотни часов налета, желания и оптимизм. Он отметил, что это молодые пилоты, которые будут иметь перспективу дальнейшего прохождения службы. И для каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки.

Обучение пилотов и инженеров очень сложный вопрос. Это два основных и ключевых вопроса, которые, возможно, будут тем не скоротечным и сдерживающим фактором. Пилот может полететь за 1 – 2 недели, но научиться эффективно применять все системы и вооружение – другой вопрос. Самолет предназначен для того, чтобы на нем воевать, и летчик должен на нем научиться воевать,

– сказал Игнат.

Не нужно забывать о необходимости обучения инженеров

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нужно обучать не только пилотов, но и инженеров. Ведь десятки людей ежедневно обслуживают один самолет перед вылетом и после, а также проходят текущие эксплуатационные работы, ремонт.

Визуально американские и советские самолеты вроде бы все равно летают, но внутри системы ощутимо различаются. Это непростой процесс,

– уточнил он.