Соловьев постоянно призывает бомбить Европу и оскорбляет разные страны. На своих пропагандистских высказываниях он зарабатывает много – на несколько вилл хватило.
Смотрите также Скабеева беспокоится, потому что ВСУ едят сало: теперь это обсуждают на главном канале России
Что известно о доходе Соловьева
В 2020 году журналисты The Insider опубликовали данные о годовом доходе Соловьева. Только официальная годовая прибыль пропагандиста составляет 52,6 миллионов рублей. Сюда включены поступления от "Радио России", телеканала "Россия" и личной фирмы Соловьева "СВ Консалтинг" (по которой он по непонятным причинам получает сотни миллионов от государственного "Сбербанка").
Очевидно, что неофициально пропагандист зарабатывает гораздо больше. В частности, об этом свидетельствует его недвижимость.
У Соловьева 5 домов в Италии
Соловьев имеет в Италии 3 дома в Италии у озера Комо и еще 2 дома, которые принадлежат его матери.
С 2009 года Соловьев имеет вид на жительство в Италии. После полномасштабного вторжения в Украину итальянские власти арестовали недвижимость пропагандиста, и из-за санкций он больше не может попасть на территорию Евросоюза.