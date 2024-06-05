Такие данные получили журналисты New York Times, проанализировав спутниковые снимки каждого украинского города. Особенно жуткие разрушения на Востоке, где враг стирал с лица земли целые улицы, кварталы и села.

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Сколько Россия разрушила зданий за 2 года войны

Журналисты пишут, что после Второй мировой войны не было столь ужасных разрушений инфраструктуры, как в Украине за время полномасштабной российской войны. В общем, более 210 тысяч зданий разрушила Россия с 24 февраля 2022 года. Среди них не только дома, но и другая инфраструктура, которая защищена Женевскими конвенциями:

106 больниц, 18 из которых – в Мариуполе;

109 церквей и храмов, 34 из которых – в Мариуполе;

708 школ, колледжей и университетов, 237 из которых – в Мариуполе.



Разрушенные здания в Украине от 24 февраля 2022 года / Скриншот из New York Times

В эту статистику не входят данные о разрушениях в Крыму, а также в части западных областей Украины. Впрочем, журналисты отмечают, что масштаб разрушения может быть значительно больше, ведь ежедневно российские военные обстреливают прифронтовые территории.

Самые страшные разрушения на Востоке нашей страны. Так, ни один город в Украине не испытывал столько разрушений как Мариуполь Донецкой области. Также полностью разрушена и Марьинка в Донецкой области, где оккупанты буквально весь город превратили в руины.

Серьезным разрушениям также подверглись Харьков, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Олешки, портовые Рени и Измаил.



Масштабы разрушений в Украине за 2 года полномасштабной войны / Скриншот из New York Times

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