Сколько алкоголя покупают украинские чиновники: статистика

Наибольшее количество алкогольных напитков среди чиновничьих структур Украины с 2016 года закупил гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, сообщает УНН.

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Так, с 2016 года отель "Киев" закупил более 7 тысяч бутылок алкоголя (водка, коньяк, виски, вино, шампанское, абсент, текила, джин, ром, ликер, вермут, бренди, бурбон, граппа, пиво) на 1,6 миллионов гривен. При этом, самая большая закупка – более чем 1,5 тысячи бутылок – была осуществлена в феврале этого года.

Депутатский отель "Национальный" закупил немного меньшее количество алкоголя – более 1,5 тысячи бутылок водки, вермута, коньяка, виски, рома, ликера и джина на сумму 241,6 тысячи гривен. Речь идет о закупках, сделанных с начала 2017 года.

К списку ценителей алкогольных напитков попало государственное предприятие "Артемсоль". С февраля прошлого года оно купило почти 4,5 тысячи бутылок шампанского, водки, коньяка, рома, текилы, виски, вина и пива.

Напомним, Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем смертности от алкоголя. По количеству смертей среди мужчин она занимает седьмую строчку (53 тысячи человек), а среди женщин – каждая четвертая (25 тысяч человек).