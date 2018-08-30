18:33
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько алкоголя покупают украинские чиновники: статистика

124 Читати новину українською
ProZorro раскрыл суммы закупок алкоголя украинскими чиновниками
ProZorro раскрыл суммы закупок алкоголя украинскими чиновниками / 24 канал

Наибольшее количество алкогольных напитков среди чиновничьих структур Украины с 2016 года закупил гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro, сообщает УНН.

Читайте также: Забывчивый депутат: лайфхак, как не указать 150 своих компаний в декларации (инфографика)

Так, с 2016 года отель "Киев" закупил более 7 тысяч бутылок алкоголя (водка, коньяк, виски, вино, шампанское, абсент, текила, джин, ром, ликер, вермут, бренди, бурбон, граппа, пиво) на 1,6 миллионов гривен. При этом, самая большая закупка – более чем 1,5 тысячи бутылок – была осуществлена в феврале этого года.

Депутатский отель "Национальный" закупил немного меньшее количество алкоголя – более 1,5 тысячи бутылок водки, вермута, коньяка, виски, рома, ликера и джина на сумму 241,6 тысячи гривен. Речь идет о закупках, сделанных с начала 2017 года.

К списку ценителей алкогольных напитков попало государственное предприятие "Артемсоль". С февраля прошлого года оно купило почти 4,5 тысячи бутылок шампанского, водки, коньяка, рома, текилы, виски, вина и пива.

Напомним, Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем смертности от алкоголя. По количеству смертей среди мужчин она занимает седьмую строчку (53 тысячи человек), а среди женщин – каждая четвертая (25 тысяч человек).

 

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги статистика ProZorro Алкоголь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук