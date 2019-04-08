Сколько будет стоить доллар к концу 2019 года: прогноз Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. К концу 2019 доллар подорожает.

Гривна в 2019 году, вероятно, будет стоить 28,86 гривны за доллар, говорится в недавнем аналитическом отчете Fitch относительно кредитного рейтинга Нафтогаза.

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Согласно прогнозам в 2020 году доллар подорожает еще больше. Так, в 2020 году курс доллара должен вырасти до 30,6 гривны за доллар.

От чего зависит курс нацональной валюты в Украине? Он зависит от ряда факторов, в частности торгового баланса Украины. Когда объемы экспорта товаров и услуг из Украины превышают объемы импорта, валюты в стране становится больше, а ее стоимость (курс) падает. На курс влияют объемы валютных заимствований Украины, мировые цены на нефть и газ, цены на ключевые товары украинского экспорта и объемы денежных переводов мигрантов.

В свою очередь, глава Совета Нацбанка прогнозировал, что летом 2019 курс иностранных валют в Украине может несколько возрасти, однако уже осенью валюта должна стабилизироваться, а гривня укрепиться.

К слову, Нацбанк пополняет международные валютные резервы для того, чтобы иметь возможность рассчитываться по внешним государственным долгам.

В начале 2019 года международные резервы Украины достигли максимального уровня за последние 5 лет.

Так, на погашение государственного долга в 2019 году Украина потратит около 40% бюджета. Сейчас объем государственного долга Украины составляет 78,3 миллиарда долларов.