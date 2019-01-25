Сколько денег собрали украинские фильмы в 2018 году: интересные данные

Кассовые сборы украинских фильмов за 2018 год составили 198 миллионов 936 тысяч гривен.

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в отчете за 2018 год указал, что за последние два года существенно выросло украинское кинопроизводство: 48 кинокартин за 2018-й и 47 за 2017-й, что значительно превышает количество за прошедшие годы в два и даже четыре раза.

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Лидерами стали ленты "Сумасшедшая свадьба" – 54 миллиона 918 тысяч 929 гривен и "Похищенная принцесса" – 36 миллионов 407 тысяч 093 гривны.

Всего в 2018 в прокат вышло 35 украинских полнометражных фильмов, 22 из них были созданы при поддержке Госкино.

В 2019 году украинская лента "Я, Ты, Он, Она" установила рекорд кассовых сборов среди украинских фильмов. За месяц проката она собрала более 67 миллионов гривен. К слову, романтическую комедию тоже создали при поддержке Госкино. Общий бюджет фильма составлял 35 миллионов 960 тысяч 400 гривен, государство выделило почти 18 миллионов гривен.