Сколько химотходов сливает "Титан" в Херсонскую область

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – от химических выбросов завода "Титан" страдает не только оккупированный Крым, но и села подконтрольные Украине. Жители Херсонской области жалуются на головную боль, постоянный кашель и заболевания кожи. Местные власти уже подготовилась к худшему – эвакуации людей.

Также в выпуске: "Продолжение каникул" для детей Армянска.



Закрытие украинских и росскийских школ.



Украинские звезды поддержали политзаключенного Олега Сенцова. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.