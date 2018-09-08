Сколько химотходов сливает "Титан" в Херсонскую область
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – от химических выбросов завода "Титан" страдает не только оккупированный Крым, но и села подконтрольные Украине. Жители Херсонской области жалуются на головную боль, постоянный кашель и заболевания кожи. Местные власти уже подготовилась к худшему – эвакуации людей.
Также в выпуске:
"Продолжение каникул" для детей Армянска.
Закрытие украинских и росскийских школ.
Украинские звезды поддержали политзаключенного Олега Сенцова.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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