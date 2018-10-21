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      Сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма: неожиданные цифры

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      Сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма
      Сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма / Фото из открытых источников

      В течение 14 месяцев зафиксировали 1207 заходов судов и грузовых танкеров в порты оккупированного Крыма. Больше всего среди них кораблей под российскими флагами.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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      Так, количество заходов судов, на которых работает автоматическая идентификационная система, определили за период с 1 августа 2017 года по 30 сентября 2018 года.

      Окупований Крим Судна
      Больше всего среди нарушителей кораблей под российскими флагами/Источник: mtot.gov.ua

      В частности, в закрытых морских портах временно оккупированной территории Украины 1123 мероприятия осуществили 98 судов под флагом России. Еще 84 раза оккупированный полуостров незаконно посетили судна под флагами других стран.

      В частности, под флагом Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзании – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1,
      – добавили в министерстве.

      В то же время в ведомстве отметили, что в течение 2018 года наблюдается тенденция к уменьшению заходов судов под флагами иностранных государств.

      Ранее 24 канал писал, что на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма находятся 32 тысячи военных страны-агрессора и размещено большое количество вооружения.

      Теги: Новости Крыма Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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