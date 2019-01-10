Сколько культурных ценностей исчезло из Киево-Печерской лавры: результаты проверки
Министерство культуры Украины проверило основной и научно-вспомогательный фонд Киево-Печерского историко-культурного заповедника – комиссия не досчиталась 10 предметов. Пока нет никакой информации о том, где могут находиться культурные ценности.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко.
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Даценко отметила, что об исчезновении сообщили правоохранителям.
Она также уточнила, что в период с 1988 по 2000 год Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру мужского монастыря Украинской православной церкви МП в общем 829 предметов.
Проверка установила наличие и точное местонахождение 815 предметов, 14 предметов не обнаружено. После завершения проверки представители монастыря дополнительно предоставили к осмотру четыре предмета из числа тех, которые не были обнаружены,
– отметила представительница Министерства культуры.
Проверка проходила в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.
К слову, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.
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