12:09
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Сколько культурных ценностей исчезло из Киево-Печерской лавры: результаты проверки

      267 Читати новину українською
      Проверка Минкультуры выявила недостачу 10 культурных ценностей в Лавре
      Проверка Минкультуры выявила недостачу 10 культурных ценностей в Лавре / Фото из открытых источников

      Министерство культуры Украины проверило основной и научно-вспомогательный фонд Киево-Печерского историко-культурного заповедника – комиссия не досчиталась 10 предметов. Пока нет никакой информации о том, где могут находиться культурные ценности.

      Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко.

      Читайте также: Киево-Печерская лавра может попасть в "черный список" ЮНЕСКО

      Даценко отметила, что об исчезновении сообщили правоохранителям.

      Она также уточнила, что в период с 1988 по 2000 год Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру мужского монастыря Украинской православной церкви МП в общем 829 предметов.

      Проверка установила наличие и точное местонахождение 815 предметов, 14 предметов не обнаружено. После завершения проверки представители монастыря дополнительно предоставили к осмотру четыре предмета из числа тех, которые не были обнаружены,
      – отметила представительница Министерства культуры.

      Проверка проходила в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.

      К слову, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.

      Напомним, в конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Министерство культуры Украины Похищение Расследования Религия Новости культуры
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      сегодня , 12:00 Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах
      Олексій Чибісов 85
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 11:13 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      29938
      Что следует знать о схемах продажи недвижимости: преимущества и недостатки
      сегодня , 11:02 Что следует знать о схемах продажи недвижимости: преимущества и недостатки
      Яніна Ткачук 113
      Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      сегодня , 08:40 Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?
      Артем Овдієнко 1328
      Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      сегодня , 01:45 Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків
      Катерина Петренко 4861
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук