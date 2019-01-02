Сколько процентов украинцев живет за чертой бедности: потрясающие цифры

За 2018 год доход 14 миллионов украинцев стал меньше, чем прожиточный минимум. Стоит отметить, что общий показатель прожиточного минимума составляет 1853 гривны. Следовательно 33,9% граждан Украины живут за чертой бедности.

Об этом сообщили на сайте Государственной статистики Украины.

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В ведомстве отметили, что разница между доходами самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась на 4,2%, то есть в 0,2 раза. Среди жителей городов эта разница составляет 4,9 раза, а среди жителей сел – 4,5 раза.

Зато качество питания украинцев за год значительно улучшилось. Количество рыбы и морепродуктов в ежедневном рационе увеличилось на 8%, фруктов, ягод, орехов – на 3%, мяса и мясопродуктов стали потреблять на 2% больше. Однако за год в Украине на 3% сократилось потребление картофеля, а хлеб, молоко и молочные продукты употребляют меньше на 1%.

На покупку непродовольственных товаров в первом полугодии 2018 года среднестатистическое украинское домохозяйство тратило 39% от своих месячных доходов. При этом почти половину из них – на оплату услуг ЖКХ, 5% – на обновление гардероба, 4% – на здравоохранение.

Напомним, что постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер заявил, что в Украине по состоянию на 2017 год за чертой бедности жило 60% населения. К слову, в 2013 году в Украине 24% людей не дотягивало до общегосударственных средних стандартов жизни, а это почти четверть от всего населения Украины.