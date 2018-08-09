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Сколько смартфон Xiaomi Mi 8 будет стоить в Украине

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Сколько смартфон Xiaomi Mi 8 будет стоить в Украине
Сколько смартфон Xiaomi Mi 8 будет стоить в Украине / Фото из открытых источников

Один из самых популярных флагманов от Xiaomi – Mi 8 вскоре поступит в продажу в Украине. Уже известна цена устройства. Его топовая версия будет стоить 15 тысяч гривен.

Об этом пишет gagadget.com.

Как известно, Xiaomi Mi 8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2248x1080 пикселей. Вверху экрана видим популярную "монобровь". Устройство стало первым смартфоном компании, которое получило такой вырез.

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Он оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845.

Основная камера сдвоенная: один широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f/2,4 и размером 1 микрон. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0. Она также получила интересные функции искусственного интеллекта и распознает личность пользователя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3400 мАч.

Xiaomi Mi 8: ціна в Україні

Xiaomi Mi 8: цена в Украине

В Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памятью будет стоить 13 999 гривен. А модификация в соотношении памяти 6/128 Гб обойдется на тысячу гривен больше – 14 999 гривен. Когда смартфоны поступят в продажу в Украине пока неизвестно.

Xiaomi Mi 8: видео

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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