Сколько стоит расплата за отсутствие рынка земли в Украине: детали в цифрах

Мы сделали много глупостей за 25 лет. Но, наверное, нет большего экономического преступления чем отсутствие рынка земли. Оно, отсутствие, стоит нам очень дорого. На днях вышло исследование Мирового Банка.

Тема сегодняшней программы – сколько стоит глупость или расплата за отсутствие рынка земли. Мы все платим за свои ошибки. Люди могут называть это кармой, судьбой, происками злых инопланетян, менталитетом нации, но это всего лишь расплата за свои ошибки.

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Расплата постоянно догоняет нас в реальной жизни. Прогуляли школу – вызвали маму к директору, лишились игровой приставки на неделю. Напились перед экзаменом в институте – оказались в армии, ленились на работе – повышение получил ваш коллега. Поддались на искушение – потеряли любимого человека.

Наши поступки всегда определяют будущее. Нет никакой злой кармы, есть глупая глупость. И есть ответственность за свои ошибки. Равно как и есть шанс их исправить. Не в прошлом, увы, отправить терминатора к преподователю по мат анализу не выйдет. В будущем. Чтобы не платить еще раз. Это касается как людей, так и наций. Страны тоже платят за свои ошибки. Умные страны больше их не делают.

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Немцы дорого заплатили за свою слабость к нацизму. Исправились и пошли дальше. Успешно. Аргентина в начале 20-го века была на уровне с США. Но начала играть в популизм. И тепеть, спустя 100 лет, находиться невыносимо далеко от США и неимоверными усилиями пытается догнать цивилизованный мир. Венесуэлла еще 20 лет назад была самой богатой страной в Южной Америке. Шутка ли, крупнейшие в мире запасы нефти. Но потом выбрала своего Чавеса, который начал реализовывать в стране политику, один в один напоминающую программу украинских парламентских популистов. Как результат -расплата ввиде бедности и миллионов голодных людей, устремляющихся в соседние страны.

Украина. Мы вообще чемпион по глупости. Можно сказать и по жадности политиков, конечно же. Но их жадность – это не оправдание нашей глупости. Глупости общества, которая позволяет оставаться у власти жадным политикам.

Наша глупость привела к тому, что мы 25 лет говорим о существующем потенциале, а на выходе – сплошная импотенция. И мы платим за нее. И должны платить. По другому не бывает. Вопрос в том, хотим ли мы продолжать платить.

Намедни вышло исследование Мирового Банка. Они подсчитали, а не доверять их расчетам уж точно нет причин, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв – одно из лучших в мире.



Качество украинских почв – одно из лучших в мире

И украинские землевладельцы – это не латифундисты из бразильских сериалов, это те самые бедные крестьяне, которые получили паи и не могут полноценно ими распоряжаться. Не могут распоряжаться своей собственностью. По оценке Мирового банка цены на продажу земли при введение рынка вырастут до 3-3,5 тысяч долларов за гектар по сравнению с 1,1,5 тысяч долларов, которые действуют сейчас при оценке и при продажи на теневом рынке. А это значит, что пропорционально должна вырасти и аренда.

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И эта скромная оценка. Оценка роста на первоначальном этапе. В Польше, например, земля стоит порядка 10 тысяч долларов. У нас тут конечно не Польша, за ней еще бежать и бежать, но введение рынка земли - это как раз один из способов ускорится, догоняя Польшу. Есть еще статистика НАБУ, которая отчасти приоткрывает завесу того, сколько нам стоит отсутствие рынка земли. Пока что в НАБУ есть 25 дел касательно земли и в рамках этих дел потери бюджета оценивают в 450 млн грн, так как государство и местные общины потеряли около 7 тыс гектар. Эту сумму можно смело умножать на 10. А то и на 100. Ежегодно. Ведь речь идет о скромных 7 тысячах гектар.

В то время как всего государственных земель в Украине на 10 миллионов гектар. Это, на секундочку, площадь целой Болгарии. Которой кто-то управляет. Украинские чиновники управляют. А как умеют управлять украинские чиновники, мы знаем. И догадываемся, какая часть справедливых арендных платежей поступает в бюджет.

И как всегда, если звезды зажигают, то это кому-то нужно. Если кто-то теряет, то кто-то ведь и находит. Ведь не может быть такого, что теряют крестьяне, теряет бюджет, но никто не получает. Ведь всегда есть те, кто выигрывает. Вот кто выигрывает от дешевой аренды? Украинские агрохолдинги. Конечно же. Они арендуют землю дешевле всего в мире и получают сверх прибыль за счет этого, продавая продукцию на экспорт по мировым ценам. А потом еще и догоняются дотациями за счет налогоплательщиков.

Кто выигрывает от отсутствия прозрачности, которую всегда дает рынок, в управлении государственными землями? Конечно же украинские чиновники. А также украинские политики, которые получают деньги на саботирование земельной реформы и от коррупционеров и от аграрного лобби. А украинские налогоплательщики не получают миллиарды гривен, которые могли бы пойти на строительство больниц и школ.



Отсутствие прозрачности рынка земли выгодно чиновникам

Это много денег. Очень много. За такие деньги можно долго сдерживать депутатов от голосования и платить популистам, которые будут ходить по телешоу и рассказывать о том, как придут китайцы и скупят всю землю, а потом вывезут ее в Китай. И это мы еще не считаем эффекта от экономического роста в результате притока инвестиций, которые сдерживаются отсутствием рынка земли.

Но эта та сумма, которую недополучает вся страна. Вместе с чиновниками, которые не могут ее распилить. Так что это тот случай, когда есть простое вредительство. Мы все с вами платим за это, но никто не получает. Или получают другие страны, в которые заходят свободные средства и приводят к экономическому росту там.

В конце концов, в мире нет рынка земли только в Венесуэле, Кубе, Северной Корее и Зимбабве. И в Украине, конечно же. Так что у инвесторов отличный выбор. А Украина теряет 1-2% ВВП в год. А это еще пара миллиардов долларов. Которая не была бы лишней для бедной страны, правда ведь?

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Часы тикают. Ведь оплата за нашу глупость почасовая. И мы платим по такому тарифу. Тимошенко покупает новые платья, Ляшко выигрывает в лотерею, Агро бароны заказывают еще больше шампанского, а чиновники продолжают покупать "рендж роверы". Но нам ведь не жалко, правда? Мы можем позволить себе оплачивать эти счета еще пару лет, дожидаясь окончания выборов. Ведь украинцам некуда спешить. У нас все хорошо.