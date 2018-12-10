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      Сколько торговых площадок сейчас строится в Украине: невероятная цифра

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      Коммерческая недвижимость Украины: прогноз на 2019
      Коммерческая недвижимость Украины: прогноз на 2019 / abcnews.com.ua

      Рынок коммерческой недвижимости в Украине развивается быстро. По прогнозам специалистов, в течение ближайших лет он будет стремительнее развиваться.

      Аналитики констатируют, что рынок торговой недвижимости продолжает оставаться наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости Украины с точки зрения девелопмента.

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      По данным международной консалтинговой компании Colliers International, об этом свидетельствует значительный объем предложений.

      Только на сегодня на стадии строительства находятся объекты недвижимости арендной площадью свыше 633 000 метров квадратных.

      Застройщики обещают, что новые помещения в ТЦ и ТРЦ будут введены в эксплуатацию в течение 2019-2021 годов.

      По данным аналитиков, если до конца 2018-го все заявленные торговые центры начнут работу, то по итогам года новое предложение на столичном рынке составит примерно 85 тысяч квадратных метров, что на 6,9% больше по сравнению с началом года.Комерційна нерухомість торгові площі Київ
      Предложение торговых площадей в Киеве

      Как сообщал ранее 24 канал, рыночная стоимость отдельных объектов коммерческой недвижимости в течение следующих 2-3 лет может вырасти вдвое.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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