Сколько тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году: неожиданная статистика

За прошедший, 2018 год, почти пять тысяч украинских граждан не смогли пересечь границу. Обычно это случается из-за проблем с выплатой долгов, в том числе и алиментов.

Для того, чтобы избежать недоразумений на границе и сорванных отпусков стоит заранее проверить реестр должников, советуют в "Опендатабот".

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Кого могут не пустить за границу

– украинцев, которые знают государственную тайну;

– украинцев, которые осуждены за совершение уголовного преступления или находящихся под административным надзором Национальной полиции;

– украинцев, которые уклоняются от выполнения обязательств, которые возложил на них суд.

Как отметил партнер юридической компании "Пролигалс" Роман Саенко, самая распространенная причина для ограничения выезда – уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением.



Украинцев, которые уклоняются от выполнения обязательств, которые возложил на них суд, могут не выпустить за границу

К слову, иногда человек может не знать о возложенных на него обязанностях. Все потому, что процедура присуждения алиментов довольно странная. Например, дело может рассматриваться год, а алименты присуждаются с момента обращения в суд.

То есть человек мог даже не знать о деле, а потом ему сообщают, что он уже должен большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было,

– заметил адвокат Олег Простибоженко.

Поэтому, советуем вам перед поездкой проверить себя в реестре должников и лиц, находящихся в розыске.