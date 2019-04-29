23:33
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Сколько тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году: неожиданная статистика

      50 Читати новину українською
      Сколько тысяч украинцев не пустили за границу в 2018 году
      Сколько тысяч украинцев не пустили за границу в 2018 году / unsplash.com

      За прошедший, 2018 год, почти пять тысяч украинских граждан не смогли пересечь границу. Обычно это случается из-за проблем с выплатой долгов, в том числе и алиментов.

      Для того, чтобы избежать недоразумений на границе и сорванных отпусков стоит заранее проверить реестр должников, советуют в "Опендатабот".

      Читайте также: Каждый пятый россиянин мечтает об эмиграции: ошеломляющее исследование

      Кого могут не пустить за границу

      – украинцев, которые знают государственную тайну;

      – украинцев, которые осуждены за совершение уголовного преступления или находящихся под административным надзором Национальной полиции;

      – украинцев, которые уклоняются от выполнения обязательств, которые возложил на них суд.

      Как отметил партнер юридической компании "Пролигалс" Роман Саенко, самая распространенная причина для ограничения выезда – уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением.


      Украинцев, которые уклоняются от выполнения обязательств, которые возложил на них суд, могут не выпустить за границу

      К слову, иногда человек может не знать о возложенных на него обязанностях. Все потому, что процедура присуждения алиментов довольно странная. Например, дело может рассматриваться год, а алименты присуждаются с момента обращения в суд.

      То есть человек мог даже не знать о деле, а потом ему сообщают, что он уже должен большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было,
      – заметил адвокат Олег Простибоженко.

      Поэтому, советуем вам перед поездкой проверить себя в реестре должников и лиц, находящихся в розыске.

      blog_ava
      Я буду говорить с народом Украины, а не с вами, – Зеленский к российским пропагандистам
      сегодня
      2884
      Теги: Новости Украины Биометрический контроль в Украине исследования Статистика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      сегодня , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 378
      Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      сегодня , 22:01 Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
      1001
      Енергетика України: як її контролює Ахметов
      сегодня , 21:30 Енергетика України: як її контролює Ахметов
      Тетяна Мартинюк 102
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      сегодня , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 165
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      сегодня , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      522
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      В Харькове во время флешмоба сотни детей исполнили известные мировые хиты: видео и фото
       2 июня 2018 , 11:59
      Фанати Реала шаленіють через українського голкіпера: "Те, що з ним відбувається – справжня ганьба!"
       17 октября 2018 , 19:02
      Автогаз стремительно дорожает – уже больше 11 грн за литр
       15 марта , 16:18
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук