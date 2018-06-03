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Сколько Украина должна внешним кредиторам: подсчеты специалистов

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Кому и сколько задолжала Украина
Кому и сколько задолжала Украина / 24 канал

В ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. В 2018 цифра не слишком критична – около 2 миллиардов выплат. В 2019-2021 годах Украине нужно будет выплачивать около 6 миллиардов ежегодно. Но 2019 год – самый критический, потому что привлекать внешнее финансирование во время выборов – очень сложно, инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.

Об этом во время пресс-брифинга рассказала экономист Dragon Capital, член Редколлегии VoxUkraine Елена Билан.

Она объяснила: из всех выплат значительная доля, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США, и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более чем две трети всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк. Правительство сейчас не имеет даже достаточно денег, чтобы заплатить долговые обязательства в этом году (2 миллиарда долларов необходимо, 1,4 – имеются).

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Чтобы выплатить долги – нужна или гривна – с ухудшением выполнения бюджета, потому что ресурсов для привлечения гривны очень мало, или делать внешние заимствования, которые без действующих программ МВФ почти невозможны.

Времени на все не так много. Программа с МВФ истекает в марте следующего года, а деньги правительства закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы договориться с МВФ и получить транш от МВФ. Без этого будем иметь большой риск резкой девальвации гривны и невыполнения правительством своих внешних обязательств, фактически – дефолта,
– отметила экономист.

По мнению профессора Калифорнийского университета в Беркли, соучредителя VoxUkraine Юрия Городниченко, Украина сегодня имеет три возможных сценария дальнейших действий.

Первый: мы дружим с МВФ, цены на сталь остаются высокими. У нас все замечательно, мы растем.

Второй: мы не договариваемся с МВФ, но цены на наши экспортные товары остаются высокими. Тогда у нас сложный график выплат по внешним долгам, но если поднатужиться, то можно справиться – чем-то пожертвовать, урезать какие-то программы финансирования на образование, здравоохранение и тому подобное. Это не пройдет бесследно, но не будет смертельным.

Третий: не договариваемся с МВФ и имеем падение экспорта. Глобальная экономика расширялась последние 8 лет, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно начнется рецессия. Рынок бондов сигнализирует о том, что рецессия может произойти. Это значит – упадут цены на сталь, экспорт упадет, неоткуда будет взять доллар, в частности – для погашения внешних долгов. Начнется новый виток девальвации гривны, то, что было в 2013-2015 годах, сможет повториться. Наша банковская система сейчас только восстанавливается. Она снова провалится в кризис. Если остановится экономика – ВВП снова упадет на 10-15%.

Подробнее о кризисных рисках читайте в публикации: Украине грозит новый экономический кризис: по кому ударит и как предотвратить

Теги: Новости Украины Долговой кризис Транш МВФ МВФ
Источник: 24 канал
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