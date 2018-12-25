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      Сколько заработал "Приватбанк" в 2018 году: потрясающая сумма

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      Сколько заработал "Приватбанк" в 2018 году
      Сколько заработал "Приватбанк" в 2018 году / Фото из открытых источников

      "Приватбанк" задекларировал прибыль в размере 9,03 миллиардов гривен по итогам января-ноября 2018 года.

      Об этом сообщило издание FinBalance со ссылкой на отчет банка.

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      За январь-октябрь "Приватбанк" отчитался о прибыли 7,07 миллиарда гривен, за январь-сентябрь – 5,1 миллиарда гривен, тогда как за январь-август было 9,7 миллиардов гривен.

      Ранее заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук заявляла, что "Приватбанк" в 2018 году получит как минимум 5 миллиарда гривен чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.

      Теги: Новости Украины Приватбанк Финансы Деньги
      Источник: 24 Канал
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