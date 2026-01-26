Когда украинцы получат приглашение на "скрининг здоровья 40+": известна дата
- Программа "Скрининг здоровья 40+" позволяет украинцам в возрасте от 40 лет бесплатно пройти базовое медицинское обследование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических нарушений.
- Приглашения на скрининг начнут поступать с 31 января, а после подтверждения участия на Дія.Карту начисляются 2 000 гривен для скрининга.
Вскоре в Украине начнет действовать программа "Скрининг здоровья 40+". Первые приглашения на обследование будут поступать украинцам и украинкам уже 31 января.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Когда украинцы смогут пройти обследование?
Первые приглашения на скрининг получат люди, которые родились в первых числах года.
По словам Юлии Свириденко, уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе. К инициативе также присоединились более 640 медицинских учреждений, которые соответствуют требованиям к специалистам, оборудования и уровня услуг.
Важно! Перечень мест для прохождения скрининга постоянно обновляется по ссылке.
Отмечается, что программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.
Юлия Свириденко подчеркнула, что обследование можно будет пройти быстро и в одном месте – без отдельных визитов к семейному врачу и поиска направлений, что особенно важно в условиях полномасштабной войны.
Как стать участником программы "Скрининг здоровья 40+"?
- Через 30 дней после дня рождения в 2026 году украинцы в возрасте 40+ получат соответствующее уведомление в приложении Дія.
- После подтверждения участия 2 000 гривен, которые можно использовать только на скрининг здоровья, автоматически зачисляются на Дія.Карту в течение нескольких дней.
- Если человек не пользуется Дією, через 30 дней после дня рождения также можно открыть специальную карту в банке и обратиться в ЦНАП – сотрудники помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств.