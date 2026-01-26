Когда украинцы получат приглашение на "скрининг здоровья 40+": известна дата

Вскоре в Украине начнет действовать программа "Скрининг здоровья 40+". Первые приглашения на обследование будут поступать украинцам и украинкам уже 31 января.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Когда украинцы смогут пройти обследование?

Первые приглашения на скрининг получат люди, которые родились в первых числах года.

По словам Юлии Свириденко, уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе. К инициативе также присоединились более 640 медицинских учреждений, которые соответствуют требованиям к специалистам, оборудования и уровня услуг.

Важно! Перечень мест для прохождения скрининга постоянно обновляется по ссылке.

Отмечается, что программа скрининга дает украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.

Юлия Свириденко подчеркнула, что обследование можно будет пройти быстро и в одном месте – без отдельных визитов к семейному врачу и поиска направлений, что особенно важно в условиях полномасштабной войны.

Как стать участником программы "Скрининг здоровья 40+"?