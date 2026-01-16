В Минцифре рассказали, как воспользоваться программой скрининга здоровья для украинцев 40+
- Программа "Скрининг здоровья 40+" в Украине оплачивает обследование для выявления заболеваний, риск которых растет с возрастом.
- Приглашение на скрининг поступит в приложение "Дія" через 30 дней после дня рождения, который будет в 2026 году, и можно будет подать заявку на получение средств через "Дія. Карту".
В Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+". В ее рамках государство оплатит обследование украинцев для выявления заболеваний, риск которых существенно возрастает после наступления определенного возраста.
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль отметила 24 Каналу, что приглашение на скрининг поступит в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. Это касается именно дня рождения в 2026 году.
"То есть если у вас день рождения, например, 1 января, уведомление о приглашении на скрининг вам поступит 31 января. Именно на 30-й день вы сможете подать заявление на получение средств в рамках программы скрининга здоровья", – объяснила она.
Как подать заявку?
Валерия Коваль подчеркнула, что при заполнении заявления необходимо выбрать "Дія. Картку". Если она уже открыта, выбрать из имеющихся. Если нет, это можно сделать непосредственно в мобильном приложении. Это можно сделать всего за минуту.
После этого средства поступят на эту карточку и можно будет записаться на скрининг в коммунальных учреждениях или частных учреждениях. Этой карточкой можно будет рассчитаться за проведение скрининга здоровья,
– сказала заместитель министра цифровой трансформации.
Что известно о программе?
С 1 января в Украине начала действовать национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она охватывает всех украинцев, которым по состоянию на 1 января 2026 года исполнилось 40 лет, а также тех, кто достигнет этого возраста в течение года. Инициатива позволяет гражданам бесплатно проверить свое здоровье.
На это государство выплатит 2 тысячи гривен. Основное внимание уделяется раннему выявлению сердечно-сосудистых болезней, диабета и оценке психического здоровья – в частности депрессивных состояний и расстройств, связанных с хроническим стрессом.