У Мінцифрі розповіли, як скористатися програмою скринінгу здоров'я для українців 40+
- Програма "Скринінг здоров'я 40+" в Україні оплачує обстеження для виявлення захворювань, ризик яких зростає з віком.
- Запрошення на скринінг надійде в застосунок "Дія" через 30 днів після дня народження, який буде у 2026 році, і можна буде подати заявку на отримання коштів через "Дія. Картку".
В Україні стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+". В її межах держава оплатить обстеження українців для виявлення захворювань, ризик яких суттєво зростає після настання певного віку.
Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль зауважила 24 Каналу, що запрошення на скринінг надійде в застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження. Це стосується саме дня народження у 2026 році.
"Тобто якщо у вас день народження, наприклад, 1 січня, сповіщення про запрошення на скринінг вам надійде 31 січня. Саме на 30-й день ви зможете подати заяву на отримання коштів у межах програми скринінгу здоров'я", – пояснила вона.
Як подати заявку?
Валерія Коваль підкреслила, що під час заповнення заяви необхідно обрати "Дія. Картку". Якщо вона вже відкрита, обрати з наявних. Якщо ні, це можна зробити безпосередньо в мобільному застосунку. Це можна зробити всього за хвилину.
Після цього кошти надійдуть на цю картку і можна буде записатися на скринінг в комунальних закладах або ж приватних установах. Цією карткою можна буде розрахуватися за проведення скринінгу здоров'я,
– сказала заступниця міністра цифрової трансформації.
Що відомо про програму?
З 1 січня в Україні почала діяти національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Вона охоплює всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тих, хто досягне цього віку протягом року. Ініціатива дозволяє громадянам безкоштовно перевірити своє здоров'я.
На це держава виплатить 2 тисячі гривень. Основна увага приділяється ранньому виявленню серцево-судинних хвороб, діабету та оцінці психічного здоров'я – зокрема депресивних станів та розладів, пов’язаних із хронічним стресом.