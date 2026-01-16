У Мінцифрі розповіли, як скористатися програмою скринінгу здоров'я для українців 40+

В Україні стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+". В її межах держава оплатить обстеження українців для виявлення захворювань, ризик яких суттєво зростає після настання певного віку.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль зауважила 24 Каналу, що запрошення на скринінг надійде в застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження. Це стосується саме дня народження у 2026 році.

"Тобто якщо у вас день народження, наприклад, 1 січня, сповіщення про запрошення на скринінг вам надійде 31 січня. Саме на 30-й день ви зможете подати заяву на отримання коштів у межах програми скринінгу здоров'я", – пояснила вона.

Як подати заявку?

Валерія Коваль підкреслила, що під час заповнення заяви необхідно обрати "Дія. Картку". Якщо вона вже відкрита, обрати з наявних. Якщо ні, це можна зробити безпосередньо в мобільному застосунку. Це можна зробити всього за хвилину.

Після цього кошти надійдуть на цю картку і можна буде записатися на скринінг в комунальних закладах або ж приватних установах. Цією карткою можна буде розрахуватися за проведення скринінгу здоров'я,

– сказала заступниця міністра цифрової трансформації.

Що відомо про програму?