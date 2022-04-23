Жена президента призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

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При этом она отметила, что угроза жизни висит над каждым жителем Украины. И она никогда этого не простит россиянам.

Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство,

– сказала первая леди страны.

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