С участием украинских дипломатов, общества и местной власти в городе Гданьск в Польше 9 мая состоялась торжественное событие. Одному из скверов города официально присвоено имя генерала УНР Марка Безручко.

Об этом сообщили на фейсбук-странице посольства Украины в Польше. Решение о переименовании сквера в честь украинского генерала приняли еще в ноябре 2020 года.

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Сквер в Гданьске назвали в честь генерала УНР

В конце ноября 2020 стало известно, что городские власти польского Гданьска приняли важное для украинского общества решение:

Название одного из скверов города постановили изменить, и посвятить его генералу армии Украинской Народной Республики, командиру 6 сичевой стрелковой дивизии Марка Безручко.

9 мая 2021 года это решение наконец воплотили в жизнь.

Почему именно в этот день? Дело в том, что в начале мая 1920 Армия УНР и Войско Польское нанесли поражение Красной армии под Киевом. 9 мая на честь этого события состоялся парад на Крещатике.

Для Польши имя Безручко также важно:

В августе 1920 года под Замостьем он и его бойцы сдержали наступление большевиков, которые направлялись на Варшаву. Эта победа была крайне важна, ведь похоронила надежды "красных" на завоевание Европы.

Как сообщил Укринформ , инициатор переименования сквера консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин поблагодарил за воплощение идеи главу города Александру Дулькевич, председателя городского совета Агнешку Овчарчак и всех причастных.

Госпожа Дулькевич отметила, что Марко Безручко – настоящий герой борьбы "за нашу и вашу свободу" и за европейские ценности.