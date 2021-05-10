Сквер в польском Гданьске официально получил имя генерала УНР
С участием украинских дипломатов, общества и местной власти в городе Гданьск в Польше 9 мая состоялась торжественное событие. Одному из скверов города официально присвоено имя генерала УНР Марка Безручко.
Источник:фейсбук посольства Украины в Польше
Об этом сообщили на фейсбук-странице посольства Украины в Польше. Решение о переименовании сквера в честь украинского генерала приняли еще в ноябре 2020 года.
Нужно знать Важный день в истории: как Украинская Центральная Рада изменила страну
Сквер в Гданьске назвали в честь генерала УНР
В конце ноября 2020 стало известно, что городские власти польского Гданьска приняли важное для украинского общества решение:
- Название одного из скверов города постановили изменить, и посвятить его генералу армии Украинской Народной Республики, командиру 6 сичевой стрелковой дивизии Марка Безручко.
9 мая 2021 года это решение наконец воплотили в жизнь.
Для Польши имя Безручко также важно:
- В августе 1920 года под Замостьем он и его бойцы сдержали наступление большевиков, которые направлялись на Варшаву. Эта победа была крайне важна, ведь похоронила надежды "красных" на завоевание Европы.
Как сообщил Укринформ, инициатор переименования сквера консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин поблагодарил за воплощение идеи главу города Александру Дулькевич, председателя городского совета Агнешку Овчарчак и всех причастных.
- Госпожа Дулькевич отметила, что Марко Безручко – настоящий герой борьбы "за нашу и вашу свободу" и за европейские ценности.
Это интересно Где дешевле жить: в Украине или Польше – инфографика
Поделиться новостью