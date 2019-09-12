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      SkyUp открывает рейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова

      82 Читати новину українською
      Из Львова можно будет долететь до ОАЭ
      Из Львова можно будет долететь до ОАЭ / Фото из Facebook

      Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии новых рейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Так, появятся новые маршруты из Львова, Харькова и Запорожья.

      Направление из Львова вообще станет первым рейсом в ОАЭ из города, сообщили в аэропорту "Львов".

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      Самолеты из Украины будут летать в курортный город Шарджа, который является третьим по величине в стране и располагается на ее северо-востоке.

      Стоимость рейсов из Украины в ОАЭ:

      • Львов – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;
      • Шарджа – Львов – от 3 тысяч 215 гривен;
      • Харьков – Шарджа – от 3 тысяч 207 гривен;
      • Шарджа – Харьков – от 3 тысяч 215 гривен;
      • Запорожье – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;
      • Шарджа – Запорожье – от 3 тысяч 215 гривен.

      Из Харькова рейсы стартуют уже с 25 октября 2019 года, из Львова – с 26 октября, а из Запорожья – с 27 октября.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова ОАЭ авиация Новости Харькова Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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