SkyUp открывает рейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова
Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии новых рейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Так, появятся новые маршруты из Львова, Харькова и Запорожья.
Направление из Львова вообще станет первым рейсом в ОАЭ из города, сообщили в аэропорту "Львов".
Читайте также: Ryanair вслед за Wizzair запускает дешевые рейсы между Львовом и Будапештом
Самолеты из Украины будут летать в курортный город Шарджа, который является третьим по величине в стране и располагается на ее северо-востоке.
Стоимость рейсов из Украины в ОАЭ:
- Львов – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;
- Шарджа – Львов – от 3 тысяч 215 гривен;
- Харьков – Шарджа – от 3 тысяч 207 гривен;
- Шарджа – Харьков – от 3 тысяч 215 гривен;
- Запорожье – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;
- Шарджа – Запорожье – от 3 тысяч 215 гривен.
Из Харькова рейсы стартуют уже с 25 октября 2019 года, из Львова – с 26 октября, а из Запорожья – с 27 октября.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии