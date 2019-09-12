SkyUp открывает рейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова

Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии новых рейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Так, появятся новые маршруты из Львова, Харькова и Запорожья.

Направление из Львова вообще станет первым рейсом в ОАЭ из города, сообщили в аэропорту "Львов".

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Самолеты из Украины будут летать в курортный город Шарджа, который является третьим по величине в стране и располагается на ее северо-востоке.

Стоимость рейсов из Украины в ОАЭ:

Львов – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;

– от 3 тысяч 220 гривен; Шарджа – Львов – от 3 тысяч 215 гривен;

– от 3 тысяч 215 гривен; Харьков – Шарджа – от 3 тысяч 207 гривен;

– от 3 тысяч 207 гривен; Шарджа – Харьков – от 3 тысяч 215 гривен;

– от 3 тысяч 215 гривен; Запорожье – Шарджа – от 3 тысяч 220 гривен;

– от 3 тысяч 220 гривен; Шарджа – Запорожье – от 3 тысяч 215 гривен.

Из Харькова рейсы стартуют уже с 25 октября 2019 года, из Львова – с 26 октября, а из Запорожья – с 27 октября.