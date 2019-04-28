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      SkyUp соединит Украину с Италией и Испанией: цены и расписание новых рейсов

      25 Читати новину українською
      SkyUp соединит Украину с Италией и Испанией
      SkyUp соединит Украину с Италией и Испанией / skyup.aero

      Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Киева в города Италии и Испании. Поэтому с 26 апреля SkyUp запустил рейсы Киев – Неаполь, а также из Киева в Аликанте и Тенерифе, что в Испании.

      Расписание

      Авиарейсы выполняются дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

      Читайте также: SkyUp будет летать из Киева и Харькова в Париж

      Киев – Неаполь: вылет в 5:30, прилет в 7:10.

      Киев – Тенерифе: вылет в 13:00, прилет в 17:40.

      Киев – Аликанте: вылет в 16:00, прилет в 19:00.


      SkyUp соединит Украину с Италией и Испанией

      Цены

      Стоимость билета без багажа стартует от 1869 гривен в одну сторону. Что касается рейса Киев – Тенерифе, то он стоит значительно дороже – от 4107 гривен. А в Аликанте можно будет долететь за 1961 гривну.


      Цены на рейс Киев – Неаполь

      К слову, SkyUp объявила о начале продаж билетов на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Поэтому уже с конца мая украинцы смогут улететь в Барселону из Запорожья, и еще на четыре направления из Харькова.

      Что известно о SkyUp?Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.

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      Теги: Новости Украины
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