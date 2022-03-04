Ему кажется, что гарантии и обещания безопасности и решимость альянсов – это те ценности, которые "для кого-то умерли".
К теме Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам
Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, саммит на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага и подтверждают, что Россия хочет продолжать наступление. Но при этом они гарантировали для нас лишь дизельное топливо.
9 дней мы видим жесткую войну, разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной,
– констатировал глава государства.
Президент Украины обвинил НАТО в трусости
Кажется, они сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО,
– считает президент.
Он сказал, что это "самогипноз слабых и неуверенных". И это при том, что они владеют оружием в разы лучше, чем наше.
Также президент Украины упрекнул НАТО в том, что люди, которые с этого момента будут продолжать гибнуть, будут погибать и из-за слабости и бездействия альянса.