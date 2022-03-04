Ему кажется, что гарантии и обещания безопасности и решимость альянсов – это те ценности, которые "для кого-то умерли".

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Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, саммит на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага и подтверждают, что Россия хочет продолжать наступление. Но при этом они гарантировали для нас лишь дизельное топливо.

9 дней мы видим жесткую войну, разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной,

– констатировал глава государства.

Президент Украины обвинил НАТО в трусости

Кажется, они сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО,

– считает президент.

Он сказал, что это "самогипноз слабых и неуверенных". И это при том, что они владеют оружием в разы лучше, чем наше.

Также президент Украины упрекнул НАТО в том, что люди, которые с этого момента будут продолжать гибнуть, будут погибать и из-за слабости и бездействия альянса.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео