Все выжили! Все нормально
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он обратил внимание на то, что это уже не первый циничный обстрел агрессора.
Узнайте больше В Северодонецке русские военные цинично обстреляли приют для матерей с детьми
Гайдан отметил, что оккупанты совершали обстрелы больниц и церквей.
К счастью, в результате обстрела дома матери и ребенка никто не погиб. Глава Луганской ОВА заверил, что там все нормально.
Это не первый такой циничный обстрел. И дом малышки, и церковь, и две больницы обстреляли как раз недавно. Слава Богу, там все живы – в доме матери и ребенка. Все выжили! Все нормально,
– заявил Гайдай.
В больницах нет возможности проводить операции
- Вместе с тем, он заявил, что в больницах из-за обстрелов оккупантов у реаниматологов нет возможности проводить операции.
- Поэтому человека в тяжелом состоянии с тремя осколочными ранениями увезли "к соседям".
Стоит внимания – Последствия обстрела Черниговщины: смотрите видео