Мэр Славянска Вадим Лях прогнозирует, что в городе не удастся запустить отопительный сезон зимой. Ведь сейчас там нет воды и газа, а электричество с перебоями, потому что высоковольтные линии расположены близко к зоне боевых действий.

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Надо задуматься, как выживать

Мэр отметил: если сохранятся такие условия, как сейчас, то отопительного сезона в городе не будет.

Если минусовая температура будет, бак с водой замерзнет. Цистерна, которую мы подгоним и оставим на ночь, замерзнет. Можно отапливать квартиру, если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Надо серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет,

– сказал Лях.

По его словам, несмотря на то, что город расположен близко к фронту, там работает больница. Это сложно, потому что врачи уехали, но помогают добровольцы из Киева. Хирургические операции первой необходимости и помощь раненым оказывают.

Лях еще раз призвал жителям Славянска эвакуироваться, потому что попытка россиян захватить город будет.

"Попытка атаки, массированного наступления все равно будет. Предвестниками этого будут большие обстрелы. Соответственно, большее количество жертв в этот период, – убежден Лях.

Ситуация в Славянске

Город страдает от обстрелов, а россия хочет его захватить. Во время одного из последних обстрелов 22 июля повредили 6 пятиэтажек и несколько частных домов. россияне обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, попали в центр города.

В то же время город никто не собирается сдавать россии. Наши пограничники уже активно готовятся к "теплому" приему оккупантов. Подготавливаются к обороне наши защитники при любых условиях. Они роют шанцы, а параллельно раздаются взрывы.

Также нашим героям удавалось ликвидировать возле Славянска вражескую группу солдат. Каждый день потери российских оккупантов постоянно растут.

Аналитики прогнозируют, что город захватить не получится: смотрите видео