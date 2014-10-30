Следственный комитет РФ планирует возбудить новое дело против Авакова

Следственный комитет России даст свою оценку действиям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его подчиненных во время акции, прошедшей под российским посольством в Киеве в июне 2014 года.

Об этом сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин, передает ТАСС.

Будет дана правовая оценка действиям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его подчиненных, которые, находясь на площади возле российского посольства, не приняли необходимых мер,

— заявил он.

По словам Маркина, в результате нападения зданию и другому имуществу посольства был причинен материальный ущерб на общую сумму более 18,8 млн рублей. СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве.

Ранее СК РФ возбудило уголовное дело в отношении «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» за ту же акцию.

Как известно, в ночь с 13 на 14 июня пророссийские боевики подбили военно-транспортный самолет ВВС Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 человек, находившихся на борту, погибли.

В субботу, 14 июня, украинцы собрались под посольством РФ в Киеве на акцию протеста - они забросали здание камнями и дымовыми шашками, разбирали брусчатку перед зданием, разбили несколько окон.

К слову, и.о. руководителя управления Следственного комитета России Александр Дриманов заявил, что следствие собрало достаточно доказательств вины Надежды Савченко в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК, погибших в июне во время боевых действий на востоке Украины.