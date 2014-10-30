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      Следственный комитет РФ планирует возбудить новое дело против Авакова

      138 Читати новину українською
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / lb.ua

      Следственный комитет России даст свою оценку действиям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его подчиненных во время акции, прошедшей под российским посольством в Киеве в июне 2014 года.

      Об этом сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин, передает ТАСС.

      Будет дана правовая оценка действиям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его подчиненных, которые, находясь на площади возле российского посольства, не приняли необходимых мер, 
      — заявил он.

      По словам Маркина, в результате нападения зданию и другому имуществу посольства был причинен материальный ущерб на общую сумму более 18,8 млн рублей. СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве. 

      Ранее СК РФ возбудило уголовное дело в отношении «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» за ту же акцию.

      Как известно, в ночь с 13 на 14 июня пророссийские боевики подбили военно-транспортный самолет ВВС Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. Все 49 человек, находившихся на борту, погибли. 

      В субботу, 14 июня, украинцы собрались под посольством РФ в Киеве на акцию протеста - они забросали здание камнями и дымовыми шашками, разбирали брусчатку перед зданием, разбили несколько окон.

      К слову, и.о. руководителя управления Следственного комитета России Александр Дриманов заявил, что следствие собрало достаточно доказательств вины Надежды Савченко в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК, погибших в июне во время боевых действий на востоке Украины.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Арсен Аваков
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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