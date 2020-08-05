Следствие по делу "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова заблокировано.

Об этом сообщил политический эксперт Виктор Таран на своей странице в фейсбук.

Помните, народные депутаты и СМИ писали об обысках, которые проводит МВД у "смотрящего" Комарницкого, его подельника нардепа Тищенко и его свояка Блинова? Это случилось как раз после того, как вопрос в отношении Комарницкого задали на брифинге президенту Зеленскому. Потом еще появилась информация, что Комарницкого предупредили свои люди в офисе генпрокурора (в частности, кивали на и. о. прокурора Киева Стояновского) и поэтому обыски он встретил во всеоружии и с адвокатами,

– напомнил политолог.



Он отметил, что, несмотря на это, на тот момент следствие продолжалось.

Судя по информации из инсайдерских источников это не помешало правоохранителям продолжать следствие по делам, в которых подозреваются Комарницкий, Тищенко и Блинов. А это, напомню, о вероятном хищении бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода, участка Кольцевой дороги от улицы Богатырской до улицы Рокоссовского и другие. И это понятно. Ведь, с одной стороны есть факты, которые якобы свидетельствуют о составе преступления. А во-вторых, президент поручил расследовать, что там не так со "смотрящим Комарницким", – подчеркнул эксперт.

Однако, по его информации, сейчас ситуация изменилась и следствие по непонятным причинам не ведется.

“И вот беда – то ли волшебного пенделя от президента правоохранителям кажется хватило ненадолго. Не знаю, в чем причина. Возможно, фигуранты нашли подход к ответственным сотрудникам на вертикальном уровне. Но, как сообщают мои источники в правоохранительных органах, расследование преступлений Комарницкого-Тищенко-Блинова пока заблокировано. В данный момент, несмотря на собранные доказательства – следственные действия не ведутся. Друзья-журналисты! На следующей пресс-конференции спросите Зеленского о Комарницком еще раз, пожалуйста. Кажется, по другому дело с мертвой точки не сдвинется. А так, смотри, в конце концов "сделаем их вместе"", – резюмировал Виктор Таран.