В оккупированном Мариуполе российские захватчики позволили возобновить работу одному из двух целых автобусов. Это они представили как помпезную победу россиян.

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Враг не может искоренить украинский язык в Мариуполе

Однако это мероприятие сопровождалось диверсией со стороны так называемых языковых диверсантов "нацбатальонов Мариуполя". На табло в единственном автобусе временно оккупированного города было замечено сообщение на украинском языке. Речь идет о фразе "Наступна зупинка".

Оккупанты не могут искоренить украинский язык / Фото из телеграма Петра Андрющенко

Немного о ситуации в Мариуполе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что российские войска, которые бросили на Мариуполь, государство-агрессор решило отвести в северную часть города. Однако враг не прекращает обстреливать украинский город из артиллерии и наносить авиационные удары.

К тому же россияне цинично готовятся провести в почти до основания разрушенном городе так называемый "парад" по случаю 9 мая. Туда прислали чиновника из администрации Кремля Сергея Кириенко и рупора пропаганды Владимира Соловьева.

Враг планирует сделать так, чтобы Мариуполь стал "сердцем" его торжественных мероприятий. Поэтому с улиц города максимально оперативно забирают тела убитых горожан и наводят порядок в центре: разбирают завалы и неразорванные боеприпасы.

Ужасные убийства украинцев

В то же время российские захватчики не перестают пытать и убивать граждан Украины. Одной из жертв оккупантов стал украинский защитник Дан Звоник, который был чемпионом страны по карате. По словам матери, военный попал в плен противника возле центральной проходной "Азовстали" в Мариуполе.

20 апреля так называемая "народная милиция" оккупированной Донецкой области обнародовала видео с украинским военным. После ужасных пыток мужчину убили, а затем позвонили его маме и отправили ей фото убитого сына. Это произошло 29 апреля.

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