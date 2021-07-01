Ждать новую волну коронавируса надо уже в конце июля. Об этом в эфире заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его словам, в сентябре начнется сезонное влияние. Благодаря этому и может начаться следующая волна.

Следующая волна COVID-19 возможна в любое время, уже с конца этого месяца (июля – 24 канал), в августе, в сентябре,

– отметил Ганиченко.

Несмотря на это, как отметил эксперт, новые штаммы коронавируса имеют свою особенность. Они, в частности могут менять сезонность.

"Например, что мы видим в Европе? В трех странах – Великобритания, Португалия и Россия очень растет (заболеваемость – 24 канал). Несмотря на сезонность, которая действует положительно для стран Европы, в тех странах отмечается рост", – добавил он.

Ганиченко сказал, когда будет новая волна коронавируса: смотрите видео

Последняя информация о коронавирусе в Украине

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине коронавирусом заболели 2 235 801 человек.

Из них – 2 168 387 человек выздоровели, одновременно 52 391 – умерли.

С 30 июня заразились COVID-19 705 жителей Украины, в том числе 28 детей и 18 медработников.

Профилактика коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала