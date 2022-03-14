Оккупанты будут прибегать к новым шагам. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Обратите внимание В Мариуполе и в Изюме удалось совершить небольшое контрнаступление, – Денисенко

Какие планы у оккупантов

"Наверное, следующие 2-3 недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь", – подчеркнул Денисенко.

Он объяснил, что после этого оккупанты будут двигаться, вероятно, обходя Николаев, на Восток – чтобы попытаться взять в окружение нашу восточную группировку.

Наша главная задача – остановить это движение, не дать возможности им это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проигрывают,

– заметил Денисенко.

Украине нужно ПВО

К сожалению, несмотря на то, что высокоточное оружие оккупантов – на грани исчерпания, однако у них до сих пор много малоточного оружия, а у нас мало систем противовоздушной обороны.

"Сейчас для нас самое важное – помощь от международных партнеров по ПВО. Сейчас проходят определенные дипломатические договоренности", – добавил Денисенко.